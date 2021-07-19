Арестован счет Белорусского ПЕН-центра

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Арестован банковский счет Белорусского ПЕН-центра, которым руководит нобелевский лауреат, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич. Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

Счет арестован на основании решения Следственного комитета Белоруссии от 13 июля 2021 года.

Кроме того арест был наложен на банковский счет благотворительного издания "Имена". В организации не знают, что стало основанием для решений СК.

Организация лишилась возможности делать какие-либо платежи, в том числе, переводить проектам деньги, собранные на их работу.

"Но наш сайт работает, и ваши пожертвования продолжают поступать в пользу проектов на транзитный счет банка до момента снятия ареста", - написала в фейсбуке создатель "Имен" Екатерина Синюк.

Белорусский ПЕН-центр был создан в 1989 году. Его приняли в международный ПЕН-клуб в 1990 году и в связи с этим он имеет статус "А" в ЮНЕСКО и статус советника в ООН. Алексиевич им руководит с 2019 года.

Проект "Имена" работает в Белоруссии более пяти лет. Его волонтеры оказывают помощь детям и взрослым с инвалидностью, детям-сиротам, бездомным, людям с психическими заболеваниями, женщинам, пострадавшим от домашнего насилия.

14-15 июля в Белоруссии прошли обыски в негосударственных организациях и средствах массовой информации. В Следственном комитете республики объяснили это их причастностью к теневым денежным потокам и неуплате налогов.