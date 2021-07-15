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В Бельгии из-за наводнения погибли шесть человек

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Как минимум шесть человек погибли в Бельгии из-за вызванных проливными дождями наводнений, сообщает в четверг бельгийское радио.

Спасатели в четверг обнаружили тела четырех человек в городе Вервье, расположенном в провинции Льеж. Личности погибших устанавливаются.

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Накануне в Вервье скончались два человека, они утонули.

Провинции Льеж и Намюр больше всего пострадали от стихии в Бельгии: дороги и нижние этажи зданий затоплены, потоки воды уносят за собой автомобили.

Стихия также затронула бельгийскую столицу, из-за наводнений там закрыли несколько автомобильных туннелей.

Наводнения в Германии

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Бельгия

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