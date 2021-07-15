Число погибших из-за наводнений в Европе достигло 48

Десятки человек пропали без вести

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сильные наводнения за последние дни унесли жизни 48 человек в Германии и Бельгии, сообщают в четверг европейские СМИ.

В частности, в результате наводнений в Германии погибли 42 человека.

В Бельгии, как сообщалось, жертвами стихии стали шесть человек. В этой стране река Весдр вышла из берегов и затопила город Пепинстер в провинции Льеж. Несколько домов были разрушены.

"Я потрясена катастрофой, которую пришлось пережить людям в районах, пострадавших от наводнения. Мои мысли - с семьями погибших и пропавших без вести. Хочу от всей души поблагодарить неутомимых работников экстренных служб", - сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Власти Германии начали эвакуировать население двух районов Северного-Рейна Вестфалии в связи с возможным прорывом плотины Штайнбахтальсперре.

"Это мера предосторожности, поскольку неизвестно, выдержит ли плотина", - говорится в сообщении пожарной службы города Райнбаха. В эвакуации также будут принимать участие грузовики Бундесвера. В городском районе Райнбаха все еще отсутствует электроэнергия и недоступны мобильные сети.

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и кандидат в канцлеры Германии от партийного союза ХДС/ХСС Армин Лашет на фоне наводнений призвал к более решительным мерам по защите климата. Ранее в четверг он посетил несколько городов в Северном Рейне-Вестфалии.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула Нидерланды и Францию. Данных о погибших из этих стран пока не поступало.