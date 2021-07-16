Более 1 тыс. человек пропали без вести после наводнения в Германии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Около 1,3 тыс. человек считаются пропавшими без вести в районе Арвайлер на западе Германии после наводнения, в пунктах временного размещения находятся более 3,5 тысячи человек, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местные власти.

Как отмечается, в этом районе не работает мобильная связь, поэтому власти продолжают надеяться, что пропавшие без вести просто не могут проинформировать о своем местонахождении.

По последним данным, в результате проливных дождей и наводнений в Западной Германии погибли не менее 58 человек.

В районе Айфель местные власти опасаются новых масштабных наводнений, поскольку вода начала переливаться через дамбу на реке Рур. Деревни в районе плотины уже эвакуированы, но теперь предупреждение распространено и на города, находящиеся вдоль реки. Энергетическая компания предупредила, что может отключить электроэнергию в качестве предосторожности.

По данным энергокомпании Eon, на данный момент около 165 тыс. человек в Западной Германии остаются без электричества из-за наводнений.

Синоптики прогнозируют, что дожди в ближайшие дни продолжатся.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Джо Байден выразили соболезнования близким погибших во время совместной пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне.

"Я выражаю свое сочувствие и всем сердцем переживаю за людей, потерявших близких", - сказала Меркель, отметив, что ее соболезнования адресованы не только жителям Германии, но и Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, тоже пострадавших от ливней и наводнения.

Канцлер выразила опасения, что истинные масштабы трагедии станут ясны только в ближайшие дни. Она сказала, что обсуждала вопрос о помощи пострадавшим от наводнения с министром финансов ФРГ Олафом Шольцем.