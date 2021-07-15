Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:03Заразились
на 15.07В России 5 882 295+25 293В мире 188 355 851+559 942

Почти 60 человек погибли в результате наводнений в Германии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Не менее 58 человек стали жертвами наводнений на западе Германии, сообщили власти страны в четверг.

МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия проинформировало через СМИ об обнаружении еще четырех тел. Таким образом, общее число жертв наводнения в регионе достигло минимум 30. В соседней земле Рейнланд-Пфальц обнаружены еще девять тел, ранее местные власти сообщали о 19 утонувших.

Ранее в четверг сообщалось, что в Европе жертвами наводнений стали 48 человек. Большинство погибших - 42 человека - в Германии.

Наводнения обрушились на запад Германии из-за обильных и продолжительных дождей. Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали сильнее остальных. Местные власти объявили там чрезвычайное положение.

Германия Северный Рейн-Вестфалия Рейнланд-Пфальц

Новости

Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР превысило 100

Трамп заявил, что ему претят перевороты

Трамп заявил, что ему претят перевороты

В Великобритании за сутки впервые с января выявили более 48 тыс. случаев COVID

Пандемия коронавируса

ВОЗ признала, что версию об утечке COVID из лаборатории исключили слишком рано

Дипломатическое противостояние

Эстония вышлет российского дипломата

Эстония вышлет российского дипломата

Число погибших из-за наводнений в Европе достигло 48

В Бельгии из-за наводнения погибли шесть человек

МИД РФ счел циничными заявления властей США по ситуации на Кубе

Число жертв наводнения в Германии возросло до 19 человек

Куба после акций протеста разрешила беспошлинный ввоз продуктов и лекарств

Куба после акций протеста разрешила беспошлинный ввоз продуктов и лекарств
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');