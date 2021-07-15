Почти 60 человек погибли в результате наводнений в Германии

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Не менее 58 человек стали жертвами наводнений на западе Германии, сообщили власти страны в четверг.

МВД федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия проинформировало через СМИ об обнаружении еще четырех тел. Таким образом, общее число жертв наводнения в регионе достигло минимум 30. В соседней земле Рейнланд-Пфальц обнаружены еще девять тел, ранее местные власти сообщали о 19 утонувших.

Ранее в четверг сообщалось, что в Европе жертвами наводнений стали 48 человек. Большинство погибших - 42 человека - в Германии.

Наводнения обрушились на запад Германии из-за обильных и продолжительных дождей. Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия пострадали сильнее остальных. Местные власти объявили там чрезвычайное положение.