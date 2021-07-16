Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 886 274+530 423

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Как минимум 81 человек погиб и более 1,3 тысячи человек пропали без вести после сильнейшего наводнения на западе Германии, сообщает в пятницу немецкое издание Die Welt.

"Есть опасения, что их (жертв - ИФ) будет больше", - сказал в пятницу утром представитель полиции города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Эта федеральная земля сильнее остальных пострадала от наводнения, только в ней сообщается как минимум о 50 погибших.

Также сообщается как минимум о 31 погибшем в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

В миреЧисло жертв наводнений в Бельгии выросло до 12Читать подробнее

Правительство Северного Рейна-Вестфалии обсудит пути скорейшего устранения последствий наводнения на специальном заседании в пятницу. Рейнланд-Пфальц уже выделил 50 млн евро в качестве краткосрочной поддержки для ремонта поврежденных дорог, мостов и других сооружений.

На территории обеих земель продолжаются работы по спасению населения, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Был нанесен ущерб на миллиарды евро. Сейчас самое главное - помочь людям, которые почти все потеряли, а также пострадавшим муниципалитетам, инфраструктура которых была разрушена, помочь быстро и без бюрократии", - отметил глава объединения немецких городов и общин Герд Ландсберг.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула Нидерланды, Францию и Бельгию.

Наводнения в Германии

10
Германия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 189 млн

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Глава МИД КНР призвал РФ вместе бороться с коронавирусом и "политическими вирусами"

Что случилось этой ночью: пятница, 16 июля

Более 1 тыс. человек пропали без вести после наводнения в Германии

Более 1 тыс. человек пропали без вести после наводнения в Германии

Байден поделился с Меркель опасениями по поводу "Северного потока 2"

Байден поделился с Меркель опасениями по поводу "Северного потока 2"

Число погибших в ходе беспорядков в ЮАР превысило 100

Почти 60 человек погибли в результате наводнений в Германии

Почти 60 человек погибли в результате наводнений в Германии

Премьеры РФ и Белоруссии обсудили интеграцию и сотрудничество

Трамп заявил, что ему претят перевороты

Трамп заявил, что ему претят перевороты

В Великобритании за сутки впервые с января выявили более 48 тыс. случаев COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');