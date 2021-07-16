Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Как минимум 81 человек погиб и более 1,3 тысячи человек пропали без вести после сильнейшего наводнения на западе Германии, сообщает в пятницу немецкое издание Die Welt.

"Есть опасения, что их (жертв - ИФ) будет больше", - сказал в пятницу утром представитель полиции города Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Эта федеральная земля сильнее остальных пострадала от наводнения, только в ней сообщается как минимум о 50 погибших.

Также сообщается как минимум о 31 погибшем в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Правительство Северного Рейна-Вестфалии обсудит пути скорейшего устранения последствий наводнения на специальном заседании в пятницу. Рейнланд-Пфальц уже выделил 50 млн евро в качестве краткосрочной поддержки для ремонта поврежденных дорог, мостов и других сооружений.

На территории обеих земель продолжаются работы по спасению населения, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Был нанесен ущерб на миллиарды евро. Сейчас самое главное - помочь людям, которые почти все потеряли, а также пострадавшим муниципалитетам, инфраструктура которых была разрушена, помочь быстро и без бюрократии", - отметил глава объединения немецких городов и общин Герд Ландсберг.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение.

Непогода также затронула Нидерланды, Францию и Бельгию.