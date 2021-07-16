Экс-мэр Бишкека Суракматов заключил соглашение со следствием

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Подозреваемый в коррупции экс-мэр Бишкека Азиз Суракматов заключил сделку со следствием, сообщает в пятницу пресс-служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Согласно сообщению, Суракматову изменена мера пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде до окончания срока следствия по уголовному делу.

По данным пресс-службы, с Суракматовым заключено процессуальное соглашение о сотрудничестве со следствием, согласно которому он дал показания по фактам незаконного выделения земельных участков на территории Бишкека и выплатил в качестве возмещения ущерба 150 млн сомов ($1,7 млн) из 170 млн сомов ($2 млн). Остаток ущерба будет возмещаться Суракматовым согласно графику погашения.

28 мая бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов, задержанный по подозрению в коррупции, решением суда был арестован на два месяца.

По данным ГКНБ Киргизии, Суракматов, занимая руководящие должности в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ и преимуществ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, создал с отдельными должностными лицами муниципалитета и представителями крупных строительных компаний устойчивую коррупционную связь по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов.

"В результате указанной коррупционной схемы, активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше $50 млн", - заявили в ГКНБ.

Суракматов занимал должность мэра Бишкека с 2018 по 2020 годы.