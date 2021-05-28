Экс-мэр столицы Киргизии арестован по подозрению в коррупции

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов, задержанный по подозрению в коррупции, по решению суду арестован на два месяца, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в Первомайском суде столицы Киргизии.

Суракматов будет содержаться в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии.

Накануне в ГКНБ сообщили, что бывший мэр Бишкека задержан по факту коррупции и незаконного обогащения.

По данным ведомства, Суракматов, работая на руководящих должностях в мэрии и ее структурных подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения, создал с вместе с рядом сотрудников муниципалитета и представителями крупных строительных компаний коррупционную схему по приобретению муниципальных земельных участков с правом строительства коммерческих зданий и многоэтажных жилых домов.

Благодаря этой схеме, по данным ГКНБ, активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились до более чем $50 млн.

Суракматов занимал должность мэра Бишкека с 2018 по 2020 годы.