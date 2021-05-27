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Бывший мэр Бишкека задержан за мошенничество с землей

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Бывший мэр Бишкека Азиз Суракматов задержан по подозрению в коррупции и незаконном обогащении, сообщил в четверг Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

"В ходе мероприятий по выявлению и пресечению преступлений в мэрии Бишкека установлены факты коррупции и незаконного обогащения при предоставлении представителям отдельных строительных компаний муниципальных земельных участков под строительство элитных многоэтажных жилых домов. Бывший мэр Азиз Суракматов задержан", - сообщили в ГКНБ.

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Установлено, что Суракматов, занимая руководящие должности в мэрии и ее подразделениях, используя свое служебное положение в целях незаконного обогащения и получения материальных благ, действуя вопреки интересам муниципальной службы, создал с некоторыми сотрудниками муниципалитета и представителями крупных строительных компаний устойчивую коррупционную схему по приобретению муниципальных участков с правом строительства коммерческих зданий и жилых многоэтажек.

"Благодаря этой коррупционной схеме, активы Суракматова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются в сумму свыше $50 млн", - добавили в ГКНБ.

6 октября 2020 года мэр Бишкека Азиз Суракматов на фоне протестов, переросших в беспорядки, написал заявление об уходе по собственному желанию. 8 октября он вернулся к исполнению обязанностей мэра, а 20 октября вновь подал в отставку. Суракматов был мэром Бишкека с 2018 года.

Бишкек Киргизия Азиз Суракматов

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