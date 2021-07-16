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Военные РФ в Таджикистане провели радиоэлектронные учения на фоне обострения в Афганистане

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие 201-й российской военной базы устроили радиоэлектронные засады и блокировку каналов управления условного противника в ходе командно-штабного учения в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в пятницу.

"Экипажи комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выполнили разведку и идентификацию радиоэлектронных средств "противника", организовав на них радиоэлектронные засады. Операторы станций провели выборочное подавление выявленных каналов управления "противника", фактически выдавив его со свободных от помех частот", - говорится в сообщении.

Учение специалистов РЭБ, в котором задействованы комплексы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки "Инфауна", "Силок", "Леер-3", а также автоматизированная станция помех Р-934 БМВ, проходит совместно с подразделениями разведки и противовоздушной обороны. Военнослужащими отрабатываются задачи по совместному прикрытию объектов от воздушной радиолокационной разведки и ударов авиации условного противника, уточняет ЦВО.

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Командно-штабное учение продлится до конца недели.

Ранее сообщалось, что в командно-штабном учении, которое проходит в Таджикистане, задействовано около 1 тыс. российских военнослужащих 201-й военной базы. В процессе учения командиры подразделений, начальники родов войск и служб соединения отрабатывают аспекты планирования и всестороннего обеспечения боевых действий в условиях динамично меняющейся обстановки. Особое внимание, по данным военных, уделяется маскировке и комплексному прикрытию полевых командных пунктов от средств радиолокационной разведки, воздушных средств нападения условного противника и диверсионно-разведывательных групп.

Наступление талибов в Афганистане

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов. Сообщалось также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибов переходят на территорию Таджикистана.

Российские военные в Таджикистане

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России за ее пределами, располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

В 2020 году база получила около 20 единиц новой и модернизированной техники, включая транспортно-боевые вертолеты Ми-8-МТВ5-1, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, сообщили в январе в пресс-службе Центрального военного округа.

Как сообщал "Интерфакс", в конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Минобороны РФ Таджикистан Афганистан

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