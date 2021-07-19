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Песков не опроверг данные о предложении Байдену использовать базы РФ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, будто бы на саммите в Женеве Владимир Путин предложил Джо Байдену, чтобы США использовали российские военные базы в Таджикистане и Киргизии для контроля ситуации в Афганистане.

"Тема Афганистана, вывода американских войск и тема растущей нестабильности в этой стране, действительно, затрагивалась в ходе женевского саммита", - сказал он и добавил, что информацию о предложении по базам он не может ни подтвердить, ни опровергнуть.

США и их партнеры по НАТО начали выводить своих военных из Афганистана. Одновременно талибы (запрещенная в России организация) начали брать под контроль отдельные районы страны и участки границы. Глава МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия не будет вмешиваться в военные действия с талибами до тех пор, пока они будут продолжаться на территории Афганистана, однаков Москве обеспокоены тем, что бои могут перекинуться и на территорию Таджикистана.

Таджикистан Афганистан Киргизия Дмитрий Песков Джо Байден США НАТО Владимир Путин

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