Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 22
Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии выросло до 22 человек, сообщает в пятницу телерадиокомпания RTBF.
Ранее поступали данные о 15 жертвах. Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести.
Сильнее всего пострадал регион Валлония на юге страны. В Бельгии более 20 тыс. человек остались без электричества из-за наводнений.
Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.
В ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинций страны участвуют военнослужащие, они эвакуируют жителей из пострадавших районов.
Наводнения также затронули некоторые районы Люксембурга и Нидерландов. Стихия обрушилась и на Германию, где погибли более 100 человек.