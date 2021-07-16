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Число жертв наводнения в Бельгии выросло до 22

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии выросло до 22 человек, сообщает в пятницу телерадиокомпания RTBF.

Ранее поступали данные о 15 жертвах. Еще более 10 человек считаются пропавшими без вести.

Сильнее всего пострадал регион Валлония на юге страны. В Бельгии более 20 тыс. человек остались без электричества из-за наводнений.

Затоплены дороги, движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями и задержками. Потоки воды сносят автомобили.

В ликвидации последствий наводнений в четырех из десяти провинций страны участвуют военнослужащие, они эвакуируют жителей из пострадавших районов.

Наводнения также затронули некоторые районы Люксембурга и Нидерландов. Стихия обрушилась и на Германию, где погибли более 100 человек.

Наводнения в Германии

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Бельгия

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