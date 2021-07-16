Постпред ФРГ при ОЗХО признал ошибку в докладе по ситуации с Навальным

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Постпред ФРГ при ОЗХО признал, что в докладе организации по ситуации с Навальным была допущена "техническая ошибка", сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы и некоторые другие делегации обратили внимание на эту странность в докладе. 6 июня в ходе заседания руководящего органа организации её исполнительного совета мы потребовали от технического секретариата объяснения на этот счёт", - сказал постпред РФ при ОЗХО.

"Техсекретариат не реагировал. Отвечать взялась постоянный представитель ФРГ при этой организации, она заявила, что имело место техническая ошибка, корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены определенные коррективы", - подчеркнул Шульгин.

Он отметил, что официальный представитель МИД ФРГ также сделала заявление, что произошла техническая ошибка.

Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательства в иностранные дела Василий Пискарев заявил, что парламентарии направят обращение в ОЗХО и Бундестаг с просьбой о дополнительном расследовании ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным из-за несоответствий в отчете ОЗХО за 2020 год.