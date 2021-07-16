Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:21Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 263+569 412

Постпред ФРГ при ОЗХО признал ошибку в докладе по ситуации с Навальным

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Постпред ФРГ при ОЗХО признал, что в докладе организации по ситуации с Навальным была допущена "техническая ошибка", сообщил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы и некоторые другие делегации обратили внимание на эту странность в докладе. 6 июня в ходе заседания руководящего органа организации её исполнительного совета мы потребовали от технического секретариата объяснения на этот счёт", - сказал постпред РФ при ОЗХО.

"Техсекретариат не реагировал. Отвечать взялась постоянный представитель ФРГ при этой организации, она заявила, что имело место техническая ошибка, корила себя за то, что вовремя не увидела эту ошибку, заверила, что обязательно направит письмо в техсекретариат, чтобы были внесены определенные коррективы", - подчеркнул Шульгин.

Он отметил, что официальный представитель МИД ФРГ также сделала заявление, что произошла техническая ошибка.

Ранее глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательства в иностранные дела Василий Пискарев заявил, что парламентарии направят обращение в ОЗХО и Бундестаг с просьбой о дополнительном расследовании ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным из-за несоответствий в отчете ОЗХО за 2020 год.

ОЗХО Алексей Навальный Александр Шульгин

Новости по теме

Новости

S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте "BBB-"

Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек

Число жертв наводнений в Германии возросло до 106 человек

NASA перезапустило работу телескопа Hubble

NASA перезапустило работу телескопа Hubble

В Великобритании впервые за полгода выявлено свыше 50 тыс. заражений COVID

Гренландия прекратит выдачу лицензий на разведку нефти и газа

Суд Каталонии одобрил введение комендантского часа в городах

Телеграм-канал Тихановского признан в Белоруссии экстремистским

Назначен новый глава МВД Украины

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения

Более 80 человек погибли в Германии из-за наводнения
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 189 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');