Дума предложит ОЗХО и Бундестагу провести новое расследование вокруг Навального

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Глава комиссии Госдумы по противодействию вмешательства в иностранные дела Василий Пискарев заявил, что парламентарии направят обращение в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Бундестаг с просьбой о дополнительном расследовании ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным из-за несоответствий в отчете ОЗХО за 2020 год.

"Сегодня МИД поддержал комиссию в том, чтобы направить обращение от имени комиссии руководству Бундестага господину Шойбле (председатель Бундестага Вольфганг Шойбле - ИФ) и руководству ОЗХО с тем, чтобы провести расследование по вновь открывшимся обстоятельством. У нас есть серьезный документ, серьезный факт (свидетельствующий - ИФ) о том, что имела место быть инсценировка этого самого отравления", - сказал Пискарев журналистам в пятницу после выездного заседания комиссии в МИД РФ.

Он отметил, что в годовом отчете ОЗХО за 2020 год указано под пунктом 1.41, что "20 августа по запросу Германии секретариат ОЗХО направил группу выполнить визит технической помощи в связи с подозрением отравления гражданина РФ". Между тем, 20 августа, сказал Пискарев, Навальный еще был в России.

По мнению Пискарева, этот факт свидетельствует "о подложности и инсценированности ситуации вокруг Навального".

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, не могло ли в докладе быть опечатки или ошибки, парламентарий сказал, что не склонен думать, что это ошибка.

"Из огромного количества пунктов - это же годовой отчет - почему только в одном месте, и касается того вопроса, который является фундаментальным? Маленькая неточность порождает большие подозрения", - сказал депутат.

Пискарев подчеркнул, что в связи с этим фактом Россия хочет еще раз вернуться к инциденту с оппозиционером.

"Мы хотим снять все вопросы, чтобы устранить это недоразумение, которое возникло между Россией и Германией, и дальше двигаться вперед, укреплять отношения", - сказал Пискарев.

"Отравление" Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в состоянии комы в реанимацию омской больницы. С 22 августа он проходил лечение в клинике Charite в Берлине, после выписки находился в Германии на реабилитации.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хроническим панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

В свою очередь, германские врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".