Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19

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Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что соцсети "убивают людей" допуская появление дезинформации о вакцинах против COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Байдена, коронавирус распространяется среди непривитых.

Ранее генеральный хирург США Вивек Мурти указал, что дезинформация о вакцинах представляет угрозу для общественного здравоохранения. Он добавил, что соцсети должны изменить свое программное обеспечение, чтобы уменьшить распространение ложных сведений и дать доступ к информации от авторитетных источников.

Представитель Facebook Дэни Левер ответила на заявленияе Мурти, отметив, что ее компания не будет отвлекаться на обвинения, не подтвержденные фактами. Она пояснила, что, благодаря Facebook, свыше 2 млрд человек получили достоверную информацию о коронавирусе и вакцинах. Левер добавила, что соцсеть также помогла найти препараты от COVID-19 более 3,3 млн американцев.

Twitter ответил на слова Мурти сообщением о том, что будет продолжать вносить свой вклад в повышение достоверности медицинской информации.