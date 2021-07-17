Байден обвинил соцсети в дезинформации о вакцинах от COVID-19
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что соцсети "убивают людей" допуская появление дезинформации о вакцинах против COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.
По словам Байдена, коронавирус распространяется среди непривитых.
Ранее генеральный хирург США Вивек Мурти указал, что дезинформация о вакцинах представляет угрозу для общественного здравоохранения. Он добавил, что соцсети должны изменить свое программное обеспечение, чтобы уменьшить распространение ложных сведений и дать доступ к информации от авторитетных источников.
Представитель Facebook Дэни Левер ответила на заявленияе Мурти, отметив, что ее компания не будет отвлекаться на обвинения, не подтвержденные фактами. Она пояснила, что, благодаря Facebook, свыше 2 млрд человек получили достоверную информацию о коронавирусе и вакцинах. Левер добавила, что соцсеть также помогла найти препараты от COVID-19 более 3,3 млн американцев.
Twitter ответил на слова Мурти сообщением о том, что будет продолжать вносить свой вклад в повышение достоверности медицинской информации.
We agree, @Surgeon_General. Combating health misinformation requires a whole-of-society approach. Thanks for your leadership.— Twitter Public Policy (@Policy) July 15, 2021
As the COVID-19 pandemic evolves around the world, we"ll continue to do our part to elevate authoritative health information. https://t.co/cbAdqFHWHB https://t.co/NEldeu8OsQ