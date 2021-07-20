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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:56Заразились
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Сотрудник Белого дома и помощник Пелоси заболели COVID-19

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Сотрудник Белого дома, а также помощник спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси сдали положительные тесты на коронавирус COVID-19 на этой неделе, пишет во вторник газета The Hill со ссылкой на источники в официальных кругах.

"Ни один из них не имел тесного контакта ни с президентом Байденом, ни с Пелоси, заявляют источники, однако эти случаи отражают сохраняющуюся угрозу (заражения - ИФ) вирусом для конгрессменов, лиц администрации и их сотрудников, поскольку случаи заражения коронавирусом растут по стране", - отмечает издание.

Оба заразившихся человека были вакцинированы от COVID-19.

В ходе брифинга для журналистов представитель Белого дома Дженнифер Псаки подтвердила, что "были положительные тесты среди сотрудников Белого дома", однако не уточнила, сколько именно сотрудников заразились, и когда именно это произошло. Она добавила, что у Белого дома нет планов менять внутренние правила защиты от COVID-19. Псаки подчеркнула, что те, кто взаимодействует с Байденом тесно, на регулярной основе сдают тесты.

Накануне портал Axios сообщил, что сотрудник Белого дома заразился коронавирусом. Он был полностью вакцинирован, и у него легкие симптомы болезни. По данным портала, он не контактировал ни с одним из высокопоставленных сотрудников Белого дома. Сотрудник Пелоси, заразившийся вирусом, был полностью вакцинирован, и с момента выявления у него заражения не контактировал с ней, отмечает The Hill.

Пелоси - 81 год, она полностью вакцинировалась в январе. Байдену 78 лет, он также был вакцинирован против COVID-19 в январе.

Хроника 09 января 2020 года – 20 июля 2021 годаПандемия коронавируса
США Коронавирус COVID-19 Белый дом Нэнси Пелоси Дженнифер Псаки

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