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Администрация Байдена запланировала эвакуацию 2500 афганцев в США

Администрация Байдена запланировала эвакуацию 2500 афганцев в США
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена запланировала эвакуировать в США 2500 афганцев, сотрудничавших с американскими властями, а также их семьи. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

Помимо этого Вашингтон отправит 10 тысяч афганцев на зарубежные военные базы США или в третьи страны. Они будут находится там на время оформления документов для иммиграции в США.

С начала вывода армии США из Афганистана правозащитники стали требовать от администрации Байдена принять меры по защите тех, кто помогал американским военным.

По планам Белого дома, первых беженцев начнут эвакуировать в конце июля. Заявку на специальную эмиграционную визу подали около 20 тысяч афганцев, которым грозит опасность из-за их сотрудничества с США.

Ранее Байден заявил, что процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.

Изначально планировалось, что вывод сил США завершится к 11 сентября 2021 года. Затем выяснилось, что войска покидают Афганистан быстрее, чем ожидалось, и потому процесс может окончиться в августе.

США Афганистан

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