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Вывод сил США из Афганистана фактически завершен

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Контингент США практически полностью выведен из Афганистана, сообщило издание Politico со ссылкой на двух пожелавших не разглашать свои имена представителей американских властей.

"Вывод сил в сущности завершился. Все закончилось", - сказала один из источников, непосредственно знакомый с ситуацией.

Politico уточняет, что подобная информация контрастирует с заявлениями президента США Джо Байдена, сделанными на прошлой неделе, согласно которым войска США будут покидать Афганистан до конца августа.

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Между тем, по данным источника Politico, в Афганистане еще остается примерно 600 американских военных - в основном, морских пехотинцев и служащих армии США, охраняющих посольство США в Кабуле. Остальные военные будут размещены в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле. Эти силы останутся в Афганистане, пока официально вывод контингента не завершится.

Кроме этого, пока что останется командующий контингентом в Афганистане генерал США Скотт Миллер: по данным Politico, его главная цель - моральная поддержка афганских сил, имеющих дело с наступлением движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) по всей стране. В настоящий момент Миллер находится в поездке за пределами Афганистана.

В свою очередь представитель Пентагона Джон Кирби заявил Politico, что США еще предстоит вывести персонал, переброшенный в Афганистан этой весной для обеспечения ухода американского контингента. Кирби добавил, что передача полномочий от генерала Миллера главе Центрального командования ВС США (CENTCOM) генералу Фрэнку Маккензи еще не состоялась.

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США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Ранее американские СМИ сообщали со ссылкой на данные Пентагона, что процесс вывода американских военных из Афганистана завершен более чем на 90%.

На фоне вывода из Афганистана воинских контингентов США и их союзников талибы активизировали боевые действия, захватывая все новые районы страны, в том числе и на севере близ границы с Таджикистаном и Узбекистаном. В некоторых случаях боевики движения "Талибан" подошли вплотную к административным центрам ряда провинций Афганистана.

США Афганистан

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