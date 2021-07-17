Киргизия сообщила о готовности принять киргизов из Афганистана

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Власти Киргизии готовы принять этнических киргизов Малого Афганского Памира, временно находящихся на территории Таджикистана, сообщает в субботу пресс-служба кабинета министров.

"Киргизия готова принять афганских киргизов. МИД страны ведет соответствующую работу по эвакуации с правительством Таджикистана и Управлением Верховного Комиссара ООН по делам беженцев", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, заместитель председателя кабинета министров Киргизии Жылдыз Бакашова провела совещание по ситуации с этническими киргизами, по итогам которого поручила проработать комплекс мероприятий по их возможной эвакуации, подготовки места переселения, создания необходимой инфраструктуры, оказания медицинской, социальной и правовой помощи.

Кроме того, МИД поручено проработать вопросы оказания этническим киргизам медицинской помощи по линии международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

По информации Пограничных войск Таджикистана, 347 афганских этнических киргизов перешли на таджикскую территорию, спасаясь от талибов ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация).