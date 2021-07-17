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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:02Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 189 482 312+557 049

Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 189 527 216, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 075 331 человека.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 054 952 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 608 815.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 064 908, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 413 091.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 308 109 заболевших, умерло 540 398 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 525,0. В США на 1 млн жителей скончалось 1876 человек, в Индии - 296, Бразилии - 2524.

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