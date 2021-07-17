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Тихановская в США будет проводить встречи на высоком уровне

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ближайшее время собирается провести встречи на высоком уровне в Госдепартаменте и в Белом доме США, сообщили в пресс-службе политика.

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"Рабочий визит Светланы Тихановской в США начнется в воскресенье, 18 июля, в Вашингтоне со встречи с белорусами диаспоры... На начало недели у Тихановской запланированы встречи на высоком уровне в Госдепартаменте, в понедельник, 19 июля, и Белом доме во вторник, 20 июля", - говорится в сообщении пресс-службы. Предполагается, что Тихановская проведет встречи с конгрессменами, сенаторами-членами Палаты представителей США от Демократической и Республиканской партии, руководителем американского агентства международной помощи USAID, журналистами.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным белорусскими властями результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Оппозиция не признала итоги выборов как сфальсифицированные. ЕС и США более не считают Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Тихановская и ряд других лидеров оппозиции из-за преследований властями были вынуждены покинуть Белоруссию. Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси. В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Светлана Тихановская

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