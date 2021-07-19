Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:11Заразились
на 19.07В России 5 982 766+24 633В мире 190 417 528+419 723

Госсекретарь США Блинкен встретился с Тихановской

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В понедельник в Вашингтоне состоялись встречи экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Госдепартамента США Дереком Шолле, говорится в телеграм-канале политика.

"Они обсудили захват самолета Ryanair, нападения на гражданское общество и медиа, организованную режимом нелегальную миграцию в Литву как попытку мстить ЕС", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, Youtube-проектов, телеграм-каналов, журналистских расследований. Кроме того, она призвала "расширить помощь гражданскому обществу, репрессированным и частному бизнесу в Беларуси, политзаключенным и их семьям, увеличить количество стипендиальных программ для поддержки студентов и исследователей".

Также экс-кандидат в президенты призвала США дать сигнал России, что подписанные контракты и соглашения с действующей властью не будут признаны юридически и аннулируются.

"Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси - посредничеством в диалоге и участием в конференции по теме Беларуси - тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона", - заявила Тихановская.

Она предложила "усилить вместе с партнерами политическое и экономическое давление на режим". "Остановка контрактов с режимом и санкции - эффективный инструмент, но важно закрывать лазейки для их обхода и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что встреча госсекретаря с Тихановской длилась час.

США Белоруссия Энтони Блинкен Светлана Тихановская

Новости по теме

Новости

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран-НАТО

На Украине начались тактические учения "Три меча-2021" с участием стран-НАТО

В испанской Марбелье машина въехала в летнюю террасу бара

ЕС оспорит в ВТО нормы РФ о субсидировании цены отечественных товаров при госзакупках

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

В Мумбаи из-за ливней и оползней погиб 31 человек

В Мумбаи из-за ливней и оползней погиб 31 человек
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 190,4 млн

Что случилось этой ночью: понедельник, 19 июня

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');