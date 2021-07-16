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Тихановская анонсировала визит в США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Лидер белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье начнёт рабочий визит в США, сообщается в ее телеграм-канале в пятницу.

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"Светлана Тихановская начнет рабочий визит в США 18 июля. Она посетит Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорнию", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что экс-кандидат в президенты планирует провести встречи на высшем уровне с политиками, экспертами и белорусской диаспорой.

Цель поездки - поиск путей решения кризиса в Белоруссии и помощи белорусам. "Программа визита всё ещё в стадии проработки, о конкретных встречах команда Тихановской сообщит, как только это станет возможным", - отмечено в сообщении.

Белоруссия США Светлана Тихановская

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