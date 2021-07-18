Железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией прервали из-за наводнения

Последствия наводнения в Германии на железнодорожных путях Фото: Harald Tittel/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Из-за наводнения в Саксонии закрывается железнодорожное сообщение с Чехией на участке Дрезден-Прага до второй половины дня 18 июля, cообщает немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Также власти Саксонской Швейцарии сообщили об остановке железнодорожного сообщения между немецким Бад-Шандау и чешским Дечином.

Наводнение обрушилось на популярный туристический район, известный как Саксонская Швейцария - холмистое местечко в долине Эльбы недалеко от Дрездена, сообщает агентство DPA. Администрация округа Саксонской Швейцарии объявила вечером, что особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Рейнхардтсдорф-Шена и коммуна Гориш. В низовьях рек Кирницш, Зебниц и Лахсбах произошло "чрезвычайное повышение уровня воды."

По данным государственного центра по борьбе с наводнениями, "ожидается сильное наводнение".

Проливные дожди обрушились на западную и юго-западную часть Германии на этой неделе. Из-за наводнений в Германии погибли 143 человека. Больше всего от осадков пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар. На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения. Из-за схода селевых потоков и ливней затоплены федеральные трассы.