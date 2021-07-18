Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:36Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

Железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией прервали из-за наводнения

Железнодорожное сообщение между ФРГ и Чехией прервали из-за наводнения
Последствия наводнения в Германии на железнодорожных путях
Фото: Harald Tittel/picture alliance via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Из-за наводнения в Саксонии закрывается железнодорожное сообщение с Чехией на участке Дрезден-Прага до второй половины дня 18 июля, cообщает немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Также власти Саксонской Швейцарии сообщили об остановке железнодорожного сообщения между немецким Бад-Шандау и чешским Дечином.

Наводнение обрушилось на популярный туристический район, известный как Саксонская Швейцария - холмистое местечко в долине Эльбы недалеко от Дрездена, сообщает агентство DPA. Администрация округа Саксонской Швейцарии объявила вечером, что особенно пострадали Нойштадт, Зебниц, Бад-Шандау, Рейнхардтсдорф-Шена и коммуна Гориш. В низовьях рек Кирницш, Зебниц и Лахсбах произошло "чрезвычайное повышение уровня воды."

По данным государственного центра по борьбе с наводнениями, "ожидается сильное наводнение".

Проливные дожди обрушились на западную и юго-западную часть Германии на этой неделе. Из-за наводнений в Германии погибли 143 человека. Больше всего от осадков пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц и Саар. На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения. Из-за схода селевых потоков и ливней затоплены федеральные трассы.

Германия Саксония

Новости по теме

Новости

На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения

На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию

Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию

Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии

В Баку обвинения премьера Армении назвали абсолютной ложью

Евросоюз даст Армении 2,6 млрд евро

Пашинян заявил о намерении Баку развязать новые военные столкновения

Пашинян заявил о намерении Баку развязать новые военные столкновения

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');