На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения

Подтопленная федеральная трасса около Эшенлоэ в Баварии Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В районе Берхтесгаденер-Ланд (Бавария) власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают СМИ Германии со ссылкой на данные районного управления.

Уровень воды продолжает повышаться, подтоплены дома в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Из-за схода селевых потоков и ливней затоплены федеральные трассы. Власти просят население не спускаться в подвалы и не выходить из своего дома. Как сообщают местные власти, бригады спасателей перегружены из-за из-за сложившейся в округе Берхтесгаденер-Ланд ситуации.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнения на западе Германии достигло 143. Из-за сильных дождей из берегов вышли притоки Рейна - Ар и Мозель и другие небольшие реки.