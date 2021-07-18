Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:36Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения

На юго-востоке Баварии ввели режим ЧС из-за наводнения
Подтопленная федеральная трасса около Эшенлоэ в Баварии
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В районе Берхтесгаденер-Ланд (Бавария) власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают СМИ Германии со ссылкой на данные районного управления.

Уровень воды продолжает повышаться, подтоплены дома в общинах Берхтесгаден и Бишофсвизен. Из-за схода селевых потоков и ливней затоплены федеральные трассы. Власти просят население не спускаться в подвалы и не выходить из своего дома. Как сообщают местные власти, бригады спасателей перегружены из-за из-за сложившейся в округе Берхтесгаденер-Ланд ситуации.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате наводнения на западе Германии достигло 143. Из-за сильных дождей из берегов вышли притоки Рейна - Ар и Мозель и другие небольшие реки.

Германия Бавария

Новости

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

В Северной Ирландии зафиксирован температурный рекорд

КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

КС Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию

Эстония отказалась отправлять назначенного накануне посла в Белоруссию

Башар Асад принес присягу в качестве президента Сирии

В Баку обвинения премьера Армении назвали абсолютной ложью

Евросоюз даст Армении 2,6 млрд евро

Пашинян заявил о намерении Баку развязать новые военные столкновения

Пашинян заявил о намерении Баку развязать новые военные столкновения

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек

Число жертв наводнений в Германии достигло 133 человек
Пандемия коронавируса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 189,5 млн

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 285 талибов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');