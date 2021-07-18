Число заражений COVID-19 в мире приблизилось к 190 млн

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Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 189 998 957, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 082 349 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 069 064 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 608 898.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 106 065, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 413 609.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 342 448 заболевших, умерло 541 266 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 525,9. В США на 1 млн жителей скончалось 1876 человек, в Индии - 297, Бразилии - 2528.