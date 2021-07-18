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США поставили Украине 2 млн доз вакцины Moderna

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На Украину прибыли первые 2 млн доз вакцины Moderna от коронавируса, переданные Соединенными Штатами Америки по инициативе COVAX, сообщили в ЮНИСЕФ.

"Детский фонд ООН доставил в Украину более 2 млн доз COVID-вакцины производства американской компании Moderna. Партия в размере 2 000 040 доз была предоставлена американским правительством по глобальному механизму COVAX", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта партия COVID-вакцины пойдет на прививку мобильными бригадами организованных коллективов и профессиональных групп предыдущих этапов вакцинации.

Moderna - это мРНК вакцина. Она требует особенного хранения и транспортировки, которое обеспечивает Агентство США по международному развитию USAID.

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США Украина Moderna коронавирус

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