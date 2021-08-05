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Новые ограничения при въезде на Украину вступают в силу

Прибывающих из РФ будут направлять на двухнедельную самоизоляцию или обсервацию

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Украина с 5 августа возвращает ПЦР-тестирование для въезжающих невакцинированных украинцев и иностранцев, а также обяжет проходить самоизоляцию прибывших из Индии и РФ.

Соответствующие изменения в постановление "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19" обнародованы на сайте правительства 30 июля.

Согласно тексту документа, граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года, смогут вернуться домой беспрепятственно. В дальнейшем украинцы смогут беспрепятственно пересекать границу при наличии, по крайней мере, одной прививки от COVID-19.

Иностранцы при пересечении границы обязаны иметь полный курс вакцинации или негативный результат теста, сделанного за 72 часа до въезда, и страховой полис. При отсутствии полного курса вакцинации у иностранца, хотя бы одной дозы прививки у гражданина Украины при пересечении границы будет предложено установить мобильное приложение "Дома", которое начнет контролировать самоизоляцию через 72 часа, если за это время человек не получит негативный результат ПЦР или экспресс-тест на территории Украины. В случае положительного результата человек отправляется на самоизоляцию или лечение.

Для прибывших из РФ и Индии, а также тех, кто находился на их территории в течение семи дней за последние 14 дней, возможности досрочно прекратить самоизоляцию не будет: они обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию или обсервацию.

Если въезжающий откажется от активации приложения "Дома", ему откажут в пересечении границы.

Украина коронавирус COVID-19

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