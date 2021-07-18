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Более 60 обысков прошло в белорусских СМИ и у их сотрудников за 10 дней

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - По данным Белорусской ассоциации журналистов, за 10 дней в СМИ и у их сотрудников было проведено более 60 обысков.

"За последние 10 дней в редакциях и квартирах журналистов прошли 63 обыска. Всего с начала года - 107", - сообщается в телеграм-канале ассоциации в воскресенье.

По информации объединения, в заключении сейчас находятся 34 представителя СМИ.

Так, в воскресенье стало известно о повторном задержании главного редактора оппозиционной газеты "Наша Нiва" Егора Мартиновича. Об этом ассоциация сообщила со ссылкой на его жену, журналиста Адарью Гуштын. "18 июля, закончился 10-суточный срок содержания под стражей Мартиновича. Его задерживали в рамках ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них - ИФ). В течение 10 суток ему не предъявили обвинения. Сегодня не отпустили, а задержали второй раз по новой статье УК. По какой именно, следователь сообщить отказался", - заявила Гуштын.

Как сообщалось ранее, СК Белоруссии объяснил обыски в СМИ и в неправительственных организациях их причастностью к теневым финансовым схемам.

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