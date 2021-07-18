Белорусские власти пока не видят причин для введения режима ЧП

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии не видят оснований для введения режима чрезвычайного положения в республике и обещают не допустить этого. Об этом заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов в эфире государственного телеканала ОНТ в воскресенье.

"У нас нет никаких оснований для того чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП. Опять же и в конституции, и в законе о чрезвычайном положении прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы или же беспорядков. (...) Таких обстоятельств у нас сейчас нету и, конечно же, государственными органами принимаются меры, чтобы они не наступили", - сказал Рахманов.

Он добавил, что введение чрезвычайного, военного положения - это крайняя степень реакции на ту или иную ситуацию, которую власти постараются не допустить. Замгоссекретаря Совбеза напомнил, что законодательство о чрезвычайном положении предусматривает определенные ограничения для людей - в перемещениях, трудовой деятельности, и признал, что "все это настораживает людей".

"Несмотря на то, что в законодательстве перечислен довольно широкий спектр таких ограничительных мер, следует отметить, что не весь он сразу же по объявлению чрезвычайного положения вводится в действие. Нет. И именно отталкиваясь от реалий, по процедуре предусмотрено внесение указа президента об объявлении режима ЧП. В этом указе будут прописаны только те ограничительные меры, которые реально позволят справиться с этой негативной ситуацией и восстановить мир и порядок в обществе. Хотелось бы подчеркнуть, что чрезвычайное положение - это временная и крайняя мера", - сказал Рахманов.

15 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", который вносит поправки в закон "О чрезвычайном положении". Согласно конституции и данному закону, основанием для введения чрезвычайного положения, помимо стихийных бедствий и катастроф, являются беспорядки, сопровождающихся насилием либо угрозой насилия со стороны группы лиц и организаций, в результате которых возникает опасность для жизни и здоровья людей, территориальной целостности и существования государства. Однако ранее не было определено, что именно считается беспорядками. Это порождало неоднозначное понимание оснований для введения чрезвычайного положения, особенно если беспорядки не являются очевидно массовыми.

В законе конкретизируется, что к беспорядкам относятся попытки насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, межнациональные и межконфессиональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан.

Перечень возможных чрезвычайных мер и временных ограничений дополнился приостановлением выпуска и распространения продукции СМИ (включая иностранные), установлением особого порядка аккредитации журналистов, ограничением доступа к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Соответственно уточняются и дополняются полномочия коменданта территории, на которой введено чрезвычайное положение.

Расширяется круг силовых органов, привлекаемых к обеспечению режима чрезвычайного положения, за счет включения в их число военизированных организаций.