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Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми

Сноуден предложил мораторий на торговлю ПО, следящим за людьми
Архивное фото
Фото: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден призвал ввести глобальный мораторий на международную торговлю программным обеспечением (ПО), осуществляющим слежение за пользователями и их цифровыми данными, пишет в понедельник газета The Guardian.

"Единственным жизнеспособным решением проблемы коммерческого вредоносного ПО является международный мораторий на его продажу", - заявил он, комментируя газете информацию о программном обеспечении Pegasus, которое компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года.

Он подверг критике деятельность NSO Group. "Единственная причина, по которой NSO делает это, не для спасения мира, а чтобы заработать деньги", - сказал Сноуден.

Ранее стало известно, что смартфоны примерно 50 тыс. человек, среди которых активисты, журналисты, представители бизнеса и политики, могли пострадать от шпионского программного обеспечения производства израильской компании NSO Group.

В ходе журналистского расследования, проведенного британской The Guardian, французской Le Monde и американской The Washington Post, выяснилось, что программное обеспечение Pegasus, с помощью которого с телефонов можно снимать различную информацию, компания NSO Group поставляла разведывательным агентствам, правоохранительным службам и военным с 2016 года. По данным авторов материала, это программное обеспечение могло быть использовано для перехвата данных с телефонов людей в частности в Азербайджане, Бахрейне, Венгрии, Индии, Казахстане, Марокко, Мексике, ОАЭ, Руанде и Саудовской Аравии.

Между тем, NSO Group опровергла данные расследования.

В 2013 году Сноуден передал СМИ данные о программах американских спецслужб о слежке по всему миру. Публикации вызвали широкий резонанс. На родине ему заочно предъявили обвинения в шпионаже и похищении госсобственности. Сноуден сначала бежал из США в Гонконг, а затем – в РФ.

Эдвард Сноуден

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