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Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд

Robinhood задумала IPO более чем на $2 млрд
Фото: Yuriko Nakao/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Robinhood Markets Inc., оператор платформы для торговли акциями, предложит инвесторам в ходе IPO в общей сложности 55 млн бумаг по цене в диапазоне от $38 до $42, говорится в проспекте размещения. 52,4 млн акций продаст сама компания, а еще 2,6 млн - ее действующие акционеры.

При размещении акций по средней цене заявленного диапазона - $40 - объем IPO составит $2,2 млрд.

Продажа бумаг по цене $42 даст Robinhood оценку в $35 млрд, пишет Barron's.

Акции компании будут торговаться на бирже Nasdaq под тикером "HOOD".

Андеррайтеры IPO получат возможность дополнительно разместить еще 5,5 млн акций, отмечается в проспекте.

Robinhood, основанная в 2013 году, конфиденциально подала заявку на проведение IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США в марте 2021 года.

Популярность платформы Robinhood с ее легким в использовании приложением и отсутствием комиссий за сделки существенно выросла в период пандемии COVID-19, когда американцы, вынужденные проводить больше времени дома, открыли для себя новые возможности рынка акций.

В первом квартале текущего года Robinhood получила выручку в размере $522,2 млн. Ее чистый убыток составил $6,26 на акцию.

Robinhood США Nasdaq SEC

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