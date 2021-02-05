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Robinhood отменила ограничения торговли акциями GameStop и AMC

Robinhood отменила ограничения торговли акциями GameStop и AMC
Фото: Stephen Zenner/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. в четверг снял ограничения на торговлю акциями владельца сети магазинов видеоигр GameStop Corp. и оператора кинотеатров AMC Entertainment Inc.

"Больше нет временных лимитов открытия позиций", - сообщается на сайте Robinhood.

На прошлой неделе трейдинговая платформа ограничила покупку акций 50 компаний, включая GameStop и AMC, резко выросших в цене в январе. Это решение Robinhood вызвало критику пользователей, которые подали несколько групповых исков против компании, отмечает MarketWatch.

В воскресенье список компаний был сокращен до восьми, однако GameStop и AMC не были исключены из него. В четверг утром ограничение на покупку акций GameStop составляло 500 штук, AMC - 5500.

Бумаги GameStop, которые на прошлой неделе достигли рекордной цены в $483 за штуку, в четверг упали на 42% - до $53,5 за акцию. С начала недели они потеряли в цене 84%.

Стоимость акций AMC в четверг опустилась на 21% - до $7,09 за штуку. С начала недели бумаги компании подешевели на 47%.

Скачок акций GameStop и AMC в январе был вызван спросом со стороны индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций этих и ряда других компаний.

Акции GameStop и AMC на предварительных торгах в пятницу прибавляют 13,8% и 8,5% соответственно.

Robinhood Markets GameStop AMC Entertainment

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