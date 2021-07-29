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Robinhood оценили в рамках IPO примерно в $32 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Robinhood Markets Inc., оператор платформы для торговли акциями, провел IPO на $2,1 млрд, разместив акции по нижней границе заявленного ценового диапазона. Robinhood и ее акционеры продали в общей сложности 55 млн акций по цене $38 за бумагу, сообщила компания.

Таким образом, Robinhood оценена в рамках IPO примерно в $32 млрд, что существенно выше оценки в $12 млрд, полученной компанией в рамках прошлогоднего частного инвестраунда.

Ценовой диапазон IPO Robinhood был заявлен на уровне $38-42, и размещение бумаг по верхней границе этого диапазона дало бы компании оценку более чем в $36 млрд.

Акции Robinhood начнут торговаться на бирже Nasdaq в четверг под тикером "HOOD".

О планах компании провести размещение стало известно в марте.

Robinhood была создана в 2013 году и быстро превратилась в одного из крупнейших в США розничных брокеров. Популярность платформы Robinhood с ее легким в использовании приложением и отсутствием комиссий за сделки существенно выросла в период пандемии COVID-19, когда американцы, вынужденные проводить больше времени дома, открыли для себя новые возможности рынка акций.

В первом квартале текущего года Robinhood получила выручку в размере $522,2 млн. Ее чистый убыток составил $6,26 на акцию.

На конец июня число действующих аккаунтов на платформе Robinhood составляло порядка 22,5 млн при общей сумме клиентских активов более $100 млрд.

Robinhood США Nasdaq коронавирус

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