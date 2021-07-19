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США поставят миллион вакцин в Западную Африку и 3 млн доз в Гватемалу

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон отправляет около миллиона доз вакцин Johnson&Johnson против коронавируса COVID-19 в страны Западной Африки и 3 млн доз в Гватемалу. Об этом сообщила в понедельник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

"Соединенные Штаты продолжают прикладывать большие усилия, распространяя вакцины против COVID-19. Сегодня мы можем сообщить, что более миллиона вакцин Johnson&Johnson были отправлены в Гамбию, Сенегал и Замбию. Также завтра мы отправим 3 миллиона доз вакцин в Гватемалу", - сказала Псаки на пресс-брифинге Белого дома.

"Мы горды тем, что жертвуем эти вакцины, спасая жизни и помогая нуждающимся", - добавила Псаки.

В июне Белый дом опубликовал список стран, которым поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена – США предоставят 80 млн доз вакцин странам с низким и средним уровнем дохода.

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