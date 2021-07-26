США поставили Таджикистану 1,5 млн доз вакцины Moderna

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Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник в международный аэропорт Душанбе специальным рейсом авиакомпании Turkish Airlines доставлено 1,5 миллиона доз вакцин Moderna из США, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты Таджикистана.

На прошлой неделе первый заместитель пресс-секретаря Государственного департамента США Джалина Портер заявила в ходе брифинга, что США направили в помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией 22 миллиона доз препаратов в 23 страны, в том числе в Таджикистан.

Это первая партия вакцин от COVID-19 американского производства, поступившая в Таджикистан. Ранее, 22 июля Азербайджан предоставил Таджикистану 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи.

Кампания вакцинации от COVID-19 среди граждан старше 18 лет началась в Душанбе 25 июня. В настоящее время в стране используются вакцины AstraZeneca индийского производства, завезенные в страну в марте по программе COVAX 192 тысячи доз, а также поступившие 20 июня в качестве гуманитарной помощи из Китая 300 тысяч доз вакцины "CoronaVac".

Вопрос о поставке дополнительной партии китайских вакцин в Таджикистан обсуждался 19 июля на встрече министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с чрезвычайным и полномочным послом Китая в Таджикистане Лю Бинем.

3 июля Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Таджикистане объявил обязательной вакцинацию для граждан старше 18 лет.

По состоянию на вечер 25 июля, по данным Минздрава страны, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 14592 (87 за последние сутки). Из этого числа вылечились 14096 человек, или 96,5% от общего числа заболевших, в том числе 74 человека за прошедшие сутки. За прошедшие 24 часа от болезни скончался один человек, с начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 117 человек. Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года.

В июне Белый дом опубликовал список стран, которым поставит 55 млн доз вакцин от коронавируса в соответствии с обещанием президента Джо Байдена – США предоставят 80 млн доз вакцин странам с низким и средним уровнем дохода.