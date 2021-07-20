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США заверили лидера белорусской оппозиции Тихановскую в поддержке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен, его заместитель Виктория Нуланд во время встречи с находящейся в Вашингтоне представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской заверили ее в неизменности поддержки "демократических устремлений белорусского народа", сообщил госдеп.

"Они подчеркнули неизменную поддержку Соединенными Штатами демократических устремлений белорусского народа", - говорится в сообщении.

В ходе встречи, как отметил госдеп, стороны "обсудили необходимость прекращения режимом Лукашенко продолжающихся репрессий, а также безусловного освобождения в Белоруссии всех политических заключенных, инклюзивного политического диалога и новых президентских выборов под международным наблюдением". Как сообщают СМИ со ссылками на источники, Тихановская еще планирует встречи на этой неделе с высокопоставленными должностными лицами Белого дома. Она сказала телеканалу CNN, что со стороны Соединенных Штатов и Европейского союза требуется дополнительная помощь.

"У США есть моральное обязательство быть с нами. Я прошу США помочь гражданскому обществу выжить. Встаньте на сторону Белоруссии", - заявила она.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская провела переговоры в Вашингтоне с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд в ходе поездки в США.

Светлана Тихановская США Белоруссия

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