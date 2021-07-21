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США пообещали привлекать власти Белоруссии к ответственности путем введения санкций

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе встречи с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской выразил поддержку народу Белоруссии и пообещал вводить санкции в отношении действующих властей.

"Салливан передал американскую поддержку народу Белоруссии и уважение к мужеству и решимости оппозиции, в том числе госпожи Тихановской в борьбе за демократию и права человека", - говорится в сообщении представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

"США вместе с партнерами и союзниками будут продолжать привлекать режим Лукашенко к ответственности за свои действия, в том числе путем введения санкций", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Салливан повторил требование администрации президента США Джо Байдена провести международное расследование событий 23 мая, когда был посажен самолет авиакомпании Ryanair, а также немедленно освободить всех политических заключенных и "вступить во всеобъемлющий и подлинный политический диалог с лидерами демократической оппозиции и групп гражданского общества, который приведет к проведению свободных и справедливых президентских выборов под наблюдением ОБСЕ".

Рейс пассажирского авиалайнера Ryanair из Афин в Вильнюс 23 мая совершил в аэропорту Минска вынужденную посадку. Авиакомпания сообщила, что белорусские авиадиспетчеры информировали пилотов о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация впоследствии не подтвердилась. Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Белоруссии после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Белоруссии.

В начале апреля Комитет государственной безопасности Белоруссии включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

США Джейк Салливан Cветлана Тихановская Белоруссия

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