Тихановская провела встречу с Нуланд в Вашингтоне

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Светлана Тихановская провела переговоры в Вашингтоне с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд в ходе поездки в США, заявил в четверг на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Тихановская встретилась с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд. Госсекретарь Блинкен также планировал принять участие в части этой встречи", - заявил Прайс.

В ходе встречи, по его словам, они обсудили "продолжающиеся репрессии, жестокие преследования со стороны белорусского режима" в Белоруссии, а также "какие шаги должен сделать режим Лукашенко".

"Мы были рады приветствовать ее сегодня в Госдепартаменте и продолжить наши усилия по поддержке белорусского народа и его стремление к демократии", - добавил он.

Прайс подчеркнул, что позже госдеп распространит коммюнике с более подробными итогами встречи.

Ранее сообщалось, что Блинкен в понедельник должен провести переговоры с экс-кандидатом в президенты Белоруссии и лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Это следовало из расписания, опубликованного госдепом.