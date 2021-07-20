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Китай отверг причастность к кибератаке на Microsoft Exchange Server

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Власти КНР опровергают обвинения Вашингтона в причастности к кибератаке на сервис Microsoft Exchange Server и указывают, что именно США лидируют в мире в сфере подобной активности, сообщают во вторник западные СМИ.

"Общеизвестно, что США вовлечены в бессовестный, массированный и неизбирательный перехват информации в отношении многих стран, включая собственных союзников", - цитируют СМИ выдержки из заявления посольства КНР в Австралии.

"(США - ИФ) – мировой чемпион по злонамеренным кибератакам", - отметили в диппредставительстве.

Также в посольстве обвинили Австралию в "подражании риторике США" в связи с обвинениями в адрес Пекина.

В свою очередь в посольстве Китая в Новой Зеландии также опровергли "абсолютно безосновательные и легкомысленные обвинения" против КНР.

Накануне США, ЕС, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и союзники по НАТО обвинили Китай во взломе четверти миллиона почтовых серверов Microsoft Exchange. ЕС заявил, что атака была совершена с территории Китая. Великобритания и США прямо обвиняют в кибершпионаже министерство госбезопасности КНР.

В понедельник Евросоюз, администрация США и британское правительство одновременно выпустили заявления об этой кибератаке.

На брифинге в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки заверила, что президент США Джо Байден одинаково серьезно относится к киберугрозам, исходят ли они от России или от Китая.

Китай США Microsoft

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