США, ЕС и НАТО обвинили Китай в злонамеренной киберактивности

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон вместе с ЕС и союзниками по НАТО в понедельник выступил с обвинениями в адрес Китая из-за киберактивности, которая угрожает национальной безопасности, сообщают западные СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

"Нам известны сообщения о том, что кибероператоры, связанные с властями КНР, провели ряд операций в отношении частных компаний, требуя выкупы в миллионы долларов", - приводят СМИ слова чиновника.

"Их операции имеют признаки криминальной деятельности - вымогательство в киберпространстве, кража криптовалюты и обкрадывание жертв по всему миру ради финансовой выгоды", - уточнил представитель администрации США.

К обвинениям США присоединились Европейский союз, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония и союзники по НАТО.

По словам чиновника, министерство государственной безопасности КНР "использует хакеров на договорной основе, чтобы проводить несанкционированные кибероперации по всему миру, в том числе для собственной выгоды".

Представитель Белого дома подчеркнул, что "безответственное поведение Китая в киберпространстве не соответствует его заявленной цели быть признанным ответственным мировым лидером".

Он добавил, что союзники США обменялись рекомендациями по противостоянию Китаю, поскольку, по их мнению, поведение Пекина в сфере кибербезопасности "представляет большую угрозу экономике и национальной безопасности США и их союзников".

Как ожидается, позднее в понедельник США с союзниками объявят детали мер по поводу ненадлежащего поведения Пекина в киберпространстве. Уточняется, что страны обнародуют список из 50 пунктов, касающихся "тактики, техники и процедур, которые используют киберсубъекты, действующие при поддержке Китая". "США, а также наши союзники и партнеры не исключают дальнейших действий по привлечению к ответственности КНР", - подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Как сообщило ранее в понедельник со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации США издание The New York Times, такие действия со стороны Вашингтона и его союзников последовали, в частности, из-за предполагаемой причастности китайских властей ко взлому в марте систем электронной почты Microsoft, которые используют крупные мировые компании, правительства, военные подрядчики.

"Мы выражаем обеспокоенность как в связи с инцидентом с Microsoft, так и по поводу более масштабной злонамеренной киберактивности КНР", - приводят СМИ слова представителя правительства США.

На прошлой неделе Госдеп США заявил, что Вашингтон предложил вознаграждение в размере до $10 млн за информацию, которая поможет установить личности или местонахождение хакеров, совершающих атаки на стратегически важные американские объекты инфраструктуры.

Associated Press в свою очередь со ссылкой на высокопоставленное официальное лицо в администрации сообщило, что Вашингтон также запускает специальный сайт для противодействия угрозам в киберпространстве и повышения устойчивости сетей.