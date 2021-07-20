Джефф Безос отправился в космос на ракете New Shepard

Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Ракета New Shepard с основателем компаний Amazon и Blue Origin Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами отправилась в суборбитальный полет с частного космодрома Безоса на западе Техаса. На сайте компании BlueOrigin.com и в твиттере компании ведется прямая трансляция полета. Старт приурочен к 52-й годовщине высадки на Луну миссии "Аполлон-11".

Ракета состоит из одной ступени и пассажирской капсулы на шесть человек. В Blue Origin ожидают, что пассажирская капсула поднимется на высоту до 115 км. Весь полет займет 11 минут и пройдет полностью в автоматическом режиме.

Запуск состоялся с помощью четвертой модели многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя NS-4. Она оснащена двигателем ВЕ-3 с тягой 490 килоньютонов, работающим на водороде (горючее) и кислороде (окислитель).

В герметичной капсуле с большими иллюминаторами находятся сам Джефф Безос (занял 6 пассажирское место), его брат Марк (4 кресло), на третьем пассажирском месте – 82-летняя Уолли Фанк (летчица, которую в 1960-х годах выбрали для полета в космос, но она так и не смогла полететь), а также 18-летний Оливер Дэемен (1 место), сын основателя нидерландской компании Somerset Capital Partners. Таким образом, Фанк и Дэемен формально станут самым старым и самым молодым человеком, которые когда-либо отправились в космос. Оливер заменил таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил лететь на New Shepard в другой раз.

Спустя примерно три минуты после старта, когда ракета поднимется на высоту 40 км, от нее должна отделиться капсула. Ракета после этого с помощью своего двигателя должна приземлиться на космодром.

Тем временем инерция вынесет отделившуюся капсулу с космическими туристами за границу космического пространства и атмосферы Земли – так называемую линию Кармана (международно признанная граница космоса – 100 км над уровнем моря). На этой высоте пассажиры New Shepard, отстегнув ремни, на 4 минуты окажутся в невесомости и даже смогут передвигаться на борту капсулы. Затем она начнет снижаться и через 9 минут после старта автоматически запустятся три парашюта, а перед посадкой включится тормозной двигатель.

После успешной посадки обеих частей системы – ступени и капсулы – их можно будет использовать для повторных запусков.

Несмотря на то, что это первый запуск New Shepard с людьми на борту, Blue Origin провела уже 15 запусков c 2015 года, и из них все кроме первого были успешными. Сама конструкция аппарата оснащена аварийной системой: при нештатной ситуации она сможет увести капсулу от ракеты. Капсулу могут посадить даже два из трех парашютов.

Безос создал компанию Blue Origin еще в 2000 году, а систему New Shepard разрабатывают уже 15 лет. Таким образом, сегодняшний полет подводит итог 20-летней работе американского предпринимателя.

Конкурент Джеффа Безоса в сфере полетов в суборбитальное пространство миллиардер Ричард Брэнсон опередил его на девять дней. По мнению НАСА, астронавтом может называться человек, который поднялся на высоту более 80 км. Экипаж ракетоплана VSS Unity как раз побывал на высоте 86 км. Тем не менее пока по общепринятой классификации ракетопланы Virgin Galactic не достигают космоса. Тогда как члены экипажа New Shepard, преодолев высоту 100 км, точно будут являться астронавтами по международным стандартам.

Полеты ракеты New Shepard и ракетоплана Virgin Galactic знаменуют начало космического туризма на конкурентной основе. Ради полета на борту ракетоплана Брэнсона уже выстроилась очередь из 600 человек, при стоимости билета $250 тыс. В числе желающих воспользоваться услугами Virgin Galactic оказался конкурент Безоса – миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск. Для клиентов Blue Origin полет в космос может стоить около $500 тыс.