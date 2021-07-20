Джефф Безос благополучно вернулся после космического полета

Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Пассажирская капсула с миллиардером Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета в составе ракеты New Shepard.

Успешные полет и приземление подводят итог 20-летним усилиям американского предпринимателя, создавшего Blue Origin в 2000 году. Сегодняшний запуск стал первым с людьми на борту New Shepard, ранее ракета совершила 14 успешных испытательных полетов без экипажа. Таким образом, дата 20 июля украшена еще одним успешным шагом в области американских космических полетов. Напомним, 52 года назад в этот день астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин первыми ступили на Луну.

Трансляция полета велась на сайте BlueOrigin.com.

Весь полет прошел автоматически и занял чуть меньше 11 минут.

New Shepard взлетел с частного космодрома Blue Origin около города Ван-Хорн в Техасе в 16:12 (по московскому времени). 12-минутная задержка от запланированного на 16:00 старта не стала критичной: компания не зависела от погодных и других условий.

Как и было рассчитано, через несколько минут после старта многоразовая одноступенчатая ракета поднялась на высоту 40 км, после чего от нее отделилась капсула с людьми. Затем ракета стала спускаться обратно на космодром с помощью своего двигателя.

Капсула же, отсоединившись от своего носителя, по инерции полетела выше и достигла высоты около 106 км над уровнем моря, преодолев, таким образом, условную границу космоса (100 км над уровнем моря). На этой высоте в распоряжении пассажиров New Shepard были несколько минут в невесомости в статусе настоящих коммерческих астронавтов. Капсула в 16:20 по Москве вошла в атмосферу Земли. Зрители трансляции могли увидеть, как у спускаемого аппарата раскрылись все три парашюта. Между тем, аппарат мог бы спуститься и на двух парашютах, если бы третий не сработал.

Спустя несколько минут после приземления, сотрудники Blue Origin открыли люк капсулы, и пассажиры, не скрывая радости от успешного полета, покинули аппарат под аплодисменты встречающих.

Компанию в полете американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку для космического полета еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен, полетевший вместо таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.

После успешной посадки ступень New Shepard и капсулу планируется использовать для следующих запусков. Повторить полет Безоса и его компаньонов можно за $500 тыс.