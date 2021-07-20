Брэнсон поздравил "коллегу" по космическому туризму Безоса с успешным полетом

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Ричард Брэнсон, недавно выполнивший суборбитальный полет, поздравил миллиардера Джеффа Безоса с успешным полетом в космос на собственном космическом аппарате.

"Молодцы, BlueOrigin, Джефф Безос, Марк, Уолли и Оливер! Впечатляюще! Наилучшие пожелания от меня и всей команды Virgin Galactic", - написал он в твиттере во вторник.

Ранее во вторник пассажирская капсула с основателем компаний Amazon и Blue Origin Джеффом Безосом и еще тремя пассажирами благополучно приземлилась недалеко от космодрома в Техасе после полета на ракете New Shepard.

Весь полет – от старта до приземления – занял чуть меньше 11 минут. Трансляция запуска велась на сайте BlueOrigin.com.

Компанию в полете американскому предпринимателю составили его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку для космического полета еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен.

11 июля ракетоплан Unity с Ричардом Брэнсоном и командой благополучно приземлился после суборбитального полета. Он продлился час, начавшись около 17:30 по московскому времени. Часть пути Unity преодолел с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two, после чего отсоединился и включил собственные двигатели, чтобы подняться на высоту более 80 км.

После выхода на заданную высоту Unity завис на несколько минут, чтобы у пассажиров была возможность рассмотреть Землю, после чего пилоты начали снижать высоту. Несмотря на возникшие во время трансляции помехи, Брэнсон успел обратиться к зрителям и поздравить с событием.

В отличие от ракетоплана Брэнсона, New Shepard Безоса, как отмечают СМИ, преодолел условную границу между атмосферой Земли и космосом на высоте 100 км.

New Shepard получил свое название по имени первого астронавта США Алана Шепарда – его полет на корабле "Меркурий-Редстоун-3" в 1961 году похож на полет аппарата компании Blue Origin.