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Спортсмена впервые отстранили от Олимпиады из-за COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - От участия в Олимпийских игр в Токио отстранен тхэквондист, который сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление Олимпийского комитета Чили. Телеканал NHK уточняет, что отстранена женщина.

Наши на Олимпиаде 2020 в Токио

Kyodo подчеркивает, что это первый случай, когда от участия в Играх отстраняют спортсмена из-за заражения коронавирусом.

По данным агентства, чилийская спортсменка оказалась одной из восьми зараженных коронавирусом, которых организаторы Игр выявили 20 июля.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в среду, что на Олимпийских играх в Токио невозможно свести риск коронавируса к нулю. Показателем успеха он назвал то, что любые случаи заражения должны быть выявлены, изолированы и надлежащим образом отслежены, чтобы дальнейшее распространение инфекции прерывалось.

Оргкомитет Игр уже сообщил о 79 случаях заражения с начала этого месяца среди людей, связанных с Олимпиадой.

Открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры перенесли с 2020 года из-за пандемии.

В Японии, где около 34% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, многие были обеспокоены тем, что Олимпиада может способствовать распространению заболевания.В недавнем опросе, проведенном газетой Asahi, 68% респондентов выразили сомнение в способности организаторов Игр контролировать коронавирус, при этом 55% заявили, что они против проведения Олимпиады.

Хроника 09 января 2020 года – 21 июля 2021 годаПандемия коронавируса
ОИ-2020 Токио Япония Чили Коронавирус ВОЗ Тедрос Адханов Гебрейесус

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