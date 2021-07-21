Спортсмена впервые отстранили от Олимпиады из-за COVID-19

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - От участия в Олимпийских игр в Токио отстранен тхэквондист, который сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Kyodo News со ссылкой на заявление Олимпийского комитета Чили. Телеканал NHK уточняет, что отстранена женщина.

Kyodo подчеркивает, что это первый случай, когда от участия в Играх отстраняют спортсмена из-за заражения коронавирусом.

По данным агентства, чилийская спортсменка оказалась одной из восьми зараженных коронавирусом, которых организаторы Игр выявили 20 июля.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в среду, что на Олимпийских играх в Токио невозможно свести риск коронавируса к нулю. Показателем успеха он назвал то, что любые случаи заражения должны быть выявлены, изолированы и надлежащим образом отслежены, чтобы дальнейшее распространение инфекции прерывалось.

Оргкомитет Игр уже сообщил о 79 случаях заражения с начала этого месяца среди людей, связанных с Олимпиадой.

Открытие Олимпиады в Токио состоится 23 июля. Игры перенесли с 2020 года из-за пандемии.

В Японии, где около 34% населения получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, многие были обеспокоены тем, что Олимпиада может способствовать распространению заболевания.В недавнем опросе, проведенном газетой Asahi, 68% респондентов выразили сомнение в способности организаторов Игр контролировать коронавирус, при этом 55% заявили, что они против проведения Олимпиады.