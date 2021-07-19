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Соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой из-за устриц

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Соревнования по гребле на Олимпийских играх в Токио оказались под угрозой из-за нашествия устриц, сообщает BBC News.

Устрицы в Токийском заливе, где должны пройти соревнования, начали массово прикрепляться к буям, расположенным вдоль водной трассы. Эти поплавки были установлены для того, чтобы предотвратить возникновение волн на поверхности. Под тяжестью прикрепившихся к ним устриц буи начали тонуть.

Поплавки, развернутые на водной трассе на протяжении 5,6 км, пришлось либо вытаскивать на берег и очищать там, либо делать это в воде с помощь дайверов. Такой "ремонт" обошелся в 1,28 млн долларов, в общей сложности было извлечено 14 тонн устриц, отмечает BBC.

Моллюски оказались устрицами магаки, которые очень популярны в Японии зимой. Однако, как заявил представитель команды, работавшей над устранением проблем, в пищу выловленных устриц употреблять не будут, так как это может повлечь за собой проверки со стороны контролирующих органов.

Олимпийские игры запланированы на период с 23 июля по 8 августа.

Ранее власти Японии приняли решение не допускать зрителей на соревнования летних Олимпийских игр из-за чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса COVID-19, которое будет действовать с 12 июля по 22 августа.

Большинство соревнований этой Олимпиады будут проходить в Токио, но некоторые состоятся за пределами японской столицы.

ОИ-2020 должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

Токио в преддверии Олимпиады

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Токио Олимпиада Токийский залив

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