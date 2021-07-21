Ущерб транспортной отрасли Германии от наводнения оценен в 2 млрд евро

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Ущерб транспортной отрасли Германии от недавнего наводнения может составить около 2 млрд евро, свидетельствуют первоначальные оценки Минтранса ФРГ. Об этом пишет Bild.

Ущерб, который понесла железнодорожная сеть, оценивается в 1,3 млрд евро. Газета напомнила, что в затопленных районах смыло участки железнодорожного полотна, были разрушены и затоплены вокзалы. Для скорейшего восстановления перевозок федеральное правительство может оплатить строительство в пострадавших районах 300 временных мостов. Еще часть мостов планирует построить железнодорожный оператор Deutsche Bahn.

Ущерб автодорогам оценивается в несколько сотен миллионов евро.

"В краткосрочной перспективе 2021 год может стать одним из самых разрушительных с 2013 года", - заявил глава Германского союза страховщиков Йорг Асмуссен газете Rheinische Post.

По его словам, если мировому сообществу не удастся достичь целей Парижского климатического саммита и не остановить изменения климата, то это будет означать конец существующей системы страхования от природных катаклизмов.

В 2013 году сумма страхового ущерба из-за стихийных бедствий в ФРГ составила 9,3 млрд евро, напоминает Deutsche Welle.

Правительство Германии 21 июля планирует запустить механизм оказания чрезвычайной финансовой помощи для преодоления последствий наводнения, сообщает DW cо ссылкой на dpa. Речь идет о 400 млн евро, половину этой суммы внесут власти земель. Эти деньги пойдут на ремонт наиболее серьезных повреждений зданий и муниципальной инфраструктуры, а также могут пойти на помощь отдельным нуждающимся.

Июльские наводнения в Германии привели к гибели более чем 160 человек.