Ученые считают, что наводнения в Европе станут чаще из-за изменения климата

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вероятность повторения экстремальных ливней и наводнений, подобных тем, что случились в Европе этим летом, стала выше из-за глобального изменения климата, считают исследователи из группы World Weather Attributions, выводы которых приводит "Би-би-си".

Ученые заявляют, что глобальное потепление повысило вероятность подобных дождей в Западной Европе в 1,2-9 раз. По их данным, ливни в этом регионе стали на 3-19% сильнее из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

По данным исследователей, п ри нынешнем климате в любой точке Западной Европы ливни, подобные июльскому, могут случаться один раз в 400 лет, но из-за продолжающегося роста объемов выбросов парниковых газов и повышения температуры такие явления станут происходить чаще.

В июле в Германии, Бельгии и других частях Западной Европы сильнейшие ливни привели к разрушительным наводнениям, жертвами которых стали более 220 человек. Потоки воды уносили автомобили и целые дома.