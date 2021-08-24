Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Ученые считают, что наводнения в Европе станут чаще из-за изменения климата

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Вероятность повторения экстремальных ливней и наводнений, подобных тем, что случились в Европе этим летом, стала выше из-за глобального изменения климата, считают исследователи из группы World Weather Attributions, выводы которых приводит "Би-би-си".

Ученые заявляют, что глобальное потепление повысило вероятность подобных дождей в Западной Европе в 1,2-9 раз. По их данным, ливни в этом регионе стали на 3-19% сильнее из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

По данным исследователей, при нынешнем климате в любой точке Западной Европы ливни, подобные июльскому, могут случаться один раз в 400 лет, но из-за продолжающегося роста объемов выбросов парниковых газов и повышения температуры такие явления станут происходить чаще.

В июле в Германии, Бельгии и других частях Западной Европы сильнейшие ливни привели к разрушительным наводнениям, жертвами которых стали более 220 человек. Потоки воды уносили автомобили и целые дома.

Наводнения в Германии

14
Германия Бельгия

Новости по теме

Новости

Израиль нанес удар по Газе в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

Израиль нанес удар по Газе в ответ на запуск шаров с зажигательной смесью

Во Франции группу эвакуированных афганцев заподозрили в связи с талибами

Афганистан во власти талибов

Талибы пообещали не пускать террористов из "Аль-Каиды" в Афганистан

Что произошло за день: понедельник, 23 августа

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Минобороны Польши задумало построить стену на границе с Белоруссией

Минобороны Польши задумало построить стену на границе с Белоруссией

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам

Борисов счел возможными поставки военной техники граничащим с Афганистаном странам
Афганистан во власти талибов

Талибы назначили исполняющего обязанности главы Центробанка Афганистана

Афганистан во власти талибов

Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

Талибы сообщили, что окружили своих противников в Панджшере

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту

Корабли Северного флота вошли в порт Алжира после отказа Испании пустить их в Сеуту
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');