Минюст Белоруссии подал в суд иск о ликвидации ассоциации журналистов страны

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Верховный суд Белоруссии подано исковое заявление о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

В сообщении говорится, что заявление подано в "связи непринятием мер по устранению нарушений со стороны БАЖ и повторным (после вынесенного письменного предупреждения) нарушением законодательства".

"За нарушение законодательства об общественных объединениях Общественному объединению "Белорусская ассоциация журналистов" министерством юстиции было вынесено письменное предупреждение. Своим письмом БАЖ в адрес министерства юстиции признала выявленные нарушения и необходимость их устранения. Однако в установленный срок данное общественное объединение не предприняло мер по устранению нарушений, что недопустимо", - заявили в министерстве.

Поскольку этого сделано не было, Минюст инициировал ликвидацию БАЖ.

Как сообщалось, накануне в Белоруссии были заморожены операции по счету БАЖ - как платежи, так и пополнение счета.

14 июля в офисе БАЖ прошёл обыск, после чего помещение опечатали.

Всего с 10 июля у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. СК объяснил обыски в СМИ и НГО их причастностью к теневым финансовым схемам.