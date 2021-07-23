В Белоруссии ликвидировали больше десятка неправительственных организаций

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более десятка неправительственных организаций, в том числе правозащитных, ликвидировано в Белоруссии 22 июля, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" в пятницу.

В их числе "Центр правовой трансформации", "Офис европейской экспертизы и коммуникаций", Human Constanta, Центр экологических решений, Центр развития эффективных коммуникаций "Живая Бибилиотека", медиаплатформа "Имена", Youth Labor Rights, European Youth Parliament, Центр "Европейский диалог", Press Club Belarus, Офис по правам людей с инвалидностью, Центр исследований и прогнозов развития "Европейский диалог" (директор - Анатолий Лебедько) и др.

Как сообщалось, Минюст Белоруссии также инициировал ликвидацию возглавляемого нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич Белорусского ПЕН-центра и Белорусской ассоциации журналистов.

С 10 июля в Белоруссии у представителей медиа, в редакциях, неправительственных организациях и у правозащитников прошло более 60 обысков. СК объяснил обыски в СМИ и НПО их причастностью к теневым финансовым схемам.